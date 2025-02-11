Панарин Григорий Дмитриевич 1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Панарин Григорий Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1923, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 26.01.1945, Старе Седлиско

Отец
Панарин Дмитрий Филиппов04.02.1885 г.р.
Мать
Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова10.12.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Панарин Дмитрий Филиппов

Мать: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Военная служба
1944
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Борский Рвк, Куйбышевская Обл., Борский Р-Н

Смерть
26.01.1945

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