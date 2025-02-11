Панарин Григорий Дмитриевич
мужской, родился 1923, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 26.01.1945, Старе Седлиско
ОтецПанарин Дмитрий Филиппов04.02.1885 г.р.
МатьПанарина (Коростина) Анастасия Стефанова10.12.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1944
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.01.1945