Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Николаев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Предтечевский Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Николаев
Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Успенская Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Николаев
Смерть
1822