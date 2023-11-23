Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Николаев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Николаев

Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Успенская Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Николаев

Смерть
1822

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