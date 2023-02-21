Семенова Фиона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Фиона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Павлович

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
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