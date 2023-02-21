Семенова Фиона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр Павлович
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно