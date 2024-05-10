Фокина (Фокина) Ольга Алексеевна 19.06.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Фокина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

19.06.1890 ст.

Дата смерти

23.10.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1890 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Косшанина) Евдокия Дмитриевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 10. рождена 19 июня 1890 г., крещена 20. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законнаая жена Евдокия Дмитриева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 816 | Госархив А... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
23.10.1890 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от родимца | № 26. умерла 23 октября 1890 г., погребена 25. Деревни Пятинской крестьянина Алексея Иванова Фокина дочь Ольга от родимца 4 мес | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 843 | Гос... Показать все

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