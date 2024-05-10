Фокина (Фокина) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1890 ст.
Дата смерти23.10.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1890 ст.
№ 10. рождена 19 июня 1890 г., крещена 20. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законнаая жена Евдокия Дмитриева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 816 | Госархив А... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1890 ст.
Причина смерти: от родимца | № 26. умерла 23 октября 1890 г., погребена 25. Деревни Пятинской крестьянина Алексея Иванова Фокина дочь Ольга от родимца 4 мес | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 843 | Гос... Показать все