Кудряшова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Артём Анатольевич
Отец ребёнка: Кудряшов Анатолий Николаевич