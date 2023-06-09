Запорожец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорожец Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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