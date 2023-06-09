Запорожец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно