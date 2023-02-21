Хасбиямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Динмухамет
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Латифа
Отец ребёнка: Динмухамет
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мавруха
Отец ребёнка: Динмухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Динмухамет
Смерть
Неизвестно