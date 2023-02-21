Хасбиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасбиямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

1816 г.р.
1820 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Динмухамет

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Латифа

Отец ребёнка: Динмухамет

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мавруха

Отец ребёнка: Динмухамет

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Динмухамет

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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