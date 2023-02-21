Есакова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Есаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фёкла Сергеевна
Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аграфена Сергеевна
Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно