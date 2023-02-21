Есакова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Федосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Есаков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Есаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фёкла Сергеевна

Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Есаков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аграфена Сергеевна

Отец ребёнка: Есаков Сергей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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