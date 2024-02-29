Долгин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгина Наталья
Рождение ребёнка
18.07.1983
Сын: Долгин Борис Александрович
Мать ребёнка: Долгина Наталья
Рождение ребёнка
17.10.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Евгения
Рождение ребёнка
17.10.1998
Сын: Долгин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Карлова Евгения
Рождение ребёнка
09.04.1999
Сын: Долгин Денис Александрович
Мать ребёнка: Долгина Наталья