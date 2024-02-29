Долгин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгин Александр Борисович

Долгин Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961

Отец: Долгин Борис Михайлович

Мать: Долгина Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгина Наталья

Рождение ребёнка
18.07.1983

Сын: Долгин Борис Александрович

Мать ребёнка: Долгина Наталья

Рождение ребёнка
17.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Евгения

Рождение ребёнка
17.10.1998

Сын: Долгин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Карлова Евгения

Рождение ребёнка
09.04.1999

Сын: Долгин Денис Александрович

Мать ребёнка: Долгина Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.