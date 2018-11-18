Кыркин Александр
Место рожденияFlobecq, Belgique
Дата рождения18.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1819
Отец: Cirquin Benoit Joseph
Мать: Cirquin Jeanne Catherine
Flobecq, Belgique
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кыркин? Леонид Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косоварова Раиса Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно