Кыркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыркин Александр

Место рождения

Flobecq, Belgique

Дата рождения

18.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1819

Отец: Cirquin Benoit Joseph

Мать: Cirquin Jeanne Catherine

Flobecq, Belgique
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыркин? Леонид Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косоварова Раиса Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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