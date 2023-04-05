(Терешина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешина) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешин Александр Васильевич

Мать: Терешина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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