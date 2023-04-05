(Терешина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно