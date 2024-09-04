Даньков Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньков Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даньков Антон Алексеевич

Мать: Данькова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даньков Иван Федорович

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Смерть
Неизвестно

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