Спиридонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Спиридонов Александр Александровна

Мать ребёнка: Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Спиридонова Марина Александровна

Мать ребёнка: Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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