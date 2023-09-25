Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1982
Дочь: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна
Отец ребёнка: Карандин Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1985
Дочь: Артёмова Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Карандин Вячеслав Петрович