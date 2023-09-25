Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1948

Отец: Найбороденко Николай Филиппович

Мать: Найбороденко Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандин Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
30.04.1982

Дочь: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

Отец ребёнка: Карандин Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1985

Дочь: Артёмова Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Карандин Вячеслав Петрович

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