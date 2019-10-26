Завойских Вадим Матвеевич 01.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завойских Вадим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1948

Дата смерти

26.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Завойских Матвей Федорович

Мать: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдуллина (Завойских) Анна Вадимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завойских Игорь Вадимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завойских Станислав Вадимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.10.2019

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