Завойских Вадим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1948
Дата смерти26.10.2019
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдуллина (Завойских) Анна Вадимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завойских Игорь Вадимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завойских Станислав Вадимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.10.2019