Коврижных Емельян Северьянович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1828
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Минина Минодора Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коврижных Кондрат Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд дер.Егоренки
Рождение ребёнка
01.12.1860
Сын: Коврижный Аввакум Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
26.05.1861
Сын: Коврижных Игнатий Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1864
Сын: Коврижных Герасим Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1865
Сын: Коврижных Тарасий Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анисия Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
20.10.1870
Сын: Коврижных Ареф Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно