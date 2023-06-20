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Коврижных Емельян Северьянович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Мать: Коврижных Феодосия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Минина Минодора Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коврижных Кондрат Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд дер.Егоренки
Рождение ребёнка
01.12.1860

Сын: Коврижный Аввакум Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
26.05.1861

Сын: Коврижных Игнатий Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1864

Сын: Коврижных Герасим Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1865

Сын: Коврижных Тарасий Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анисия Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
20.10.1870

Сын: Коврижных Ареф Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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