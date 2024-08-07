Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Авксентий

Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Ефимов Никифор Авксентий

Отец ребёнка: Ефимов Авксентий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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