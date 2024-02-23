(Наумкина) Александра Игнатовна
Место рождения
Дата рождения06.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1893 ст.
Отец: Наумкин Игнат Нестерович
Мать: Наумкина Вера Аксеновна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.09.1893 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: Богородицкого уезда Александровской волости деревни Борисовки младший мещанский фельдшер Даниил Васильев Лагутин и сельца Прудов девица Любовь Филлипова Кузнецова
Смерть
Неизвестно