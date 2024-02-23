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(Наумкина) Александра Игнатовна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1893 ст.

Отец: Наумкин Игнат Нестерович

Мать: Наумкина Вера Аксеновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
07.09.1893 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: Богородицкого уезда Александровской волости деревни Борисовки младший мещанский фельдшер Даниил Васильев Лагутин и сельца Прудов девица Любовь Филлипова Кузнецова
Смерть
Неизвестно

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