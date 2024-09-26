Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1854
Дата смерти18.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Бучнев Николай Тимофеев
Мать: Бучнева Марина
Дочь: Daniloff (ЛоскутовLoskutov) Mary Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Сын: Лоскутов Loskutoff Jack Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Дочь: Bushneff (ЛоскутовLoskutoff) Emma Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Дочь: Агапов Agapov (ЛоскутовLoskutoff) Matrona Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов
Дочь: Жуков Zhukoff (ЛоскутовLoskutoff) Hanya Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов