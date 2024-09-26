Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

18.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бучнев Николай Тимофеев

Мать: Бучнева Марина

Упоминание
1860
В 6 лет жила с родителями, двумя сестрами Настасией 8 лет и Татьяной 0,5 лет с дедушкой Тимофеем Ефимовым и дядями и тетями в Ново-Саратовке
Бракосочетание
1879

Муж: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
15.06.1882

Дочь: Daniloff (ЛоскутовLoskutov) Mary Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
06.05.1883

Сын: Лоскутов Иван Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Jack Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Лоскутов(Loskutoff) Алексей (Alexai) Семенович (Samuel)

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: Bushneff (ЛоскутовLoskutoff) Emma Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Агапов Agapov (ЛоскутовLoskutoff) Matrona Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Жуков Zhukoff (ЛоскутовLoskutoff) Hanya Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Маркелов

Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover в город Galveston. Оттуда на поезде в Калифорнию. Ей было 46 лет. 6 авг 1907
Смерть
18.12.1936

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