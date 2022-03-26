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Козявин Дмитрий Ярославович
Козявин Дмитрий Ярославович
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Древо
Место рождения
Курск
Дата рождения
26.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Козявин Ярослав Владимирович
1995 г.р.
Мать
Козявина (Егорова) Алеся Алексеевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2022
Отец:
Козявин Ярослав Владимирович
Мать:
Козявина Алеся Алексеевна
Курск
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