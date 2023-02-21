Медведев Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1863 ст.
Дочь: Медведева Домника Георгиевна
Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
С 1863 по 1872 ст.
Мещанин города Белгород Курской губернии.
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Медведев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.
Дочь: Медведева Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно