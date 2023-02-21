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Медведев Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1863 ст.

Дочь: Медведева Домника Георгиевна

Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
С 1863 по 1872 ст.
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Мещанин города Белгород Курской губернии.
Рождение ребёнка
14.05.1868

Сын: Медведев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.

Дочь: Медведева Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Медведева Анна Семеновна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Запись о рождении и крещении сделана в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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