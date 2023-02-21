Зарецких Меланья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецких Меланья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1907

Дочь: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Зарецкий Трофим Степанович

Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Коновалова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Зарецкий Трофим Степанович

Рождение ребёнка
?.01.1920

Сын: Зарецких Федор Трофимович

Отец ребёнка: Зарецкий Трофим Степанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зарецких Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Зарецкий Трофим Степанович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зарецких Иван Трофимович

Отец ребёнка: Зарецкий Трофим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецкий Трофим Степанович

Смерть
Неизвестно
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