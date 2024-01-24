Поздина Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздина Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1977

Отец: Поздин Владимир

Мать: Поздина Галина

Рождение ребёнка
16.08.2001

Дочь: Курасова Александра Павловна

Отец ребёнка: Курасов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
13.11.2003

Дочь: Курасова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Курасов Павел Владимирович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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