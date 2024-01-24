Поздина Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1977
Отец: Поздин Владимир
Мать: Поздина Галина
Рождение ребёнка
16.08.2001
Дочь: Курасова Александра Павловна
Отец ребёнка: Курасов Павел Владимирович
Рождение ребёнка
13.11.2003
Дочь: Курасова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Курасов Павел Владимирович
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область