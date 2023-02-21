Мамистов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамистов Матвей Иванович

Мамистов Матвей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1893

Дата смерти

23.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893

Отец: Мамистов Иван Евдокимович

Мать: Мамистова Марфа Ивановна

Бракосочетание
19.02.1918

Жена: Медведева Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
08.09.1921

Дочь: Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Мамистов Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
09.09.1926

Сын: Мамистов Виктор Матвеевич

Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Мамистов Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Мамистов Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна

Смерть
23.09.1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close