Мамистов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1893
Дата смерти23.09.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893
Бракосочетание
19.02.1918
Рождение ребёнка
08.09.1921
Дочь: Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1924
Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна
Рождение ребёнка
09.09.1926
Сын: Мамистов Виктор Матвеевич
Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна
Рождение ребёнка
29.08.1928
Сын: Мамистов Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна
Рождение ребёнка
26.07.1931
Сын: Мамистов Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Медведева Мария Арсеньевна
Смерть
23.09.1935