Плесовских Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Плесовских Гаврила
Рождение ребёнка
1801
Сын: Григорий Плесовских
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Плесовских Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Плесовских Никита Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно