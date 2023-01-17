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Плесовских Иван Гаврилович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Плесовских Гаврила

Мать: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Григорий Плесовских

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Иван Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Плесовских Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Плесовских Никита Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Терентьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Татьяна Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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