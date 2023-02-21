Фаддей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Прокопий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1735
Жена: Евдокия Зотична
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.07.1735
Жена: Ульяна Логиновна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1738
Сын: Георгий Фаддеевич
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
08.11.1740
Дочь: Параскева Фаддеевна
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Фаддеевич
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
13.10.1745
Дочь: Устина Фаддеевна
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Фаддеевич
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Фаддеевич
Мать ребёнка: Ульяна Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783