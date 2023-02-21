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Фаддей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Прокопий Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1735

Жена: Евдокия Зотична

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.07.1735

Жена: Ульяна Логиновна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1738

Сын: Георгий Фаддеевич

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
08.11.1740

Дочь: Параскева Фаддеевна

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
13.10.1745

Дочь: Устина Фаддеевна

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Фаддеевич

Мать ребёнка: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1783
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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