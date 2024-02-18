Долгоруков Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгоруков Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1673 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгоруков Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1638

Сын: Долгоруков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1673 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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