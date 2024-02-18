Долгоруков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1673 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгоруков Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1638
Сын: Долгоруков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1673 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область