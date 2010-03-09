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Шевченко Кира Дмитриевна
Шевченко Кира Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2010
Пол
Женский
Отец
Шевченко Дмитрий Васильевич
1980 г.р.
Мать
Шевченко Алевтина Васильевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2010
Отец:
Шевченко Дмитрий Васильевич
Мать:
Шевченко Алевтина Васильевна
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