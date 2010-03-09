Шевченко Кира Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Кира Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2010

Отец: Шевченко Дмитрий Васильевич

Мать: Шевченко Алевтина Васильевна

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