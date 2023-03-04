Петров Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Обернибесова (Петрова) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Петрова (Апрелева) Васса Перфильева
Колчаново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно