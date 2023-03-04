Петров Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Апрелева) Васса Перфильева

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Обернибесова (Петрова) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Петрова (Апрелева) Васса Перфильева

Колчаново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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