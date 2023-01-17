Алферова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Матрена

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Место рождения

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алферов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алферов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Алферова Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Алексей Федорович

Смерть
После 1816
Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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