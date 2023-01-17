Алферова Матрена
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алферов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Алферова Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Алферов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816