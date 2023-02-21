Кузоватова (Анфиногентова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузоватова (Анфиногентова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анфиногентов Алексей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузоватов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузоватов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузоватов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузоватов Пётр

Смерть
Неизвестно
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