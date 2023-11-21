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Семен Гаврилов

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Место рождения

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гаврила Иванов

Мать: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1894

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева

Рождение ребёнка
10.09.1896

Сын: Сергей Семенов

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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