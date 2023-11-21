Семен Гаврилов
Место рожденияс Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гаврила Иванов
Мать: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1894
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
10.09.1896
Сын: Сергей Семенов
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тимофеева
Смерть
Неизвестно