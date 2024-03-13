Савенко Андрей . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Андрей .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенко Анжелика Андреевна

Мать ребёнка: Савенко (Лазун) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Руслан Андреевич

Мать ребёнка: Савенко (Лазун) Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко (Лазун) Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно

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