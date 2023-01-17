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Варенцов Василий Михайлович

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Место рождения

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1957

Отец: Варенцов Михаил Васильевич

Мать: Варенцова Вера Гурьяновна

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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