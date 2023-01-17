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Варенцов Василий Михайлович
Варенцов Василий Михайлович
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Место рождения
Васильевская 1-я
, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
30.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Варенцов Михаил Васильевич
1922 г.р.
Мать
Варенцова (Шаньгина) Вера Гурьяновна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1957
Отец:
Варенцов Михаил Васильевич
Мать:
Варенцова Вера Гурьяновна
Васильевская 1-я
, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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