Кишкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти13.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Кишкин Николай
Мать: Кишкина Ольга
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Кишкина Надежда Ивановна
Брак был зарегистрирован в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии
Рождение ребёнка
07.05.1921
Дочь: Тимофеева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кишкина Надежда Ивановна
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Смерть
13.02.1956