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Кишкин Василий Николаевич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

13.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кишкин Николай

Мать: Кишкина Ольга

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Кишкина Надежда Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Брак был зарегистрирован в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии
Рождение ребёнка
07.05.1921

Дочь: Тимофеева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кишкина Надежда Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Смерть
13.02.1956
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