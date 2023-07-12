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Иоанн (Иван) Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Мать: Дарья Фомина (Фоминична)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
28.05.1891

Сын: Никифор Иоаннович

Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Григорий Иоаннович

Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Александр Иоаннович

Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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