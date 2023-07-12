Иоанн (Иван) Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
28.05.1891
Сын: Никифор Иоаннович
Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Григорий Иоаннович
Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Евдокия Терентьевна
Смерть
Неизвестно