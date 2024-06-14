Келка (Сягина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1926
Дата смерти01.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1950
Сын: Келка Александр Викторович
Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич
Бракосочетание
01.11.1950
Парфино, Парфинский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.06.1952
Дочь: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна
Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1954
Дочь: Полатова (Келка) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
12.08.1960
Дочь: Журавлёва (Келка) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
01.12.1982