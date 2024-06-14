Келка (Сягина) Клавдия Васильевна 07.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Келка (Сягина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1926

Дата смерти

01.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1926

Отец: Сягин Василий Сергеевич

Мать: Сягина Федосья (Федора) Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
18.10.1950

Сын: Келка Александр Викторович

Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
01.11.1950

Муж: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Парфино, Парфинский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Волошина (Келка) Эльвира Викторовна

Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.04.1954

Дочь: Полатова (Келка) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.08.1960

Дочь: Журавлёва (Келка) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
01.12.1982

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