Вятчин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВятчин Никифор

Вятчин Никифор

avatar

Место рождения

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.06.1934

Дочь: Кучугурина Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Вятчина Любовь

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Антипова Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Вятчина Любовь

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вятчина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вятчина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вятчин Валерий Никифорович

Мать ребёнка: Вятчина Любовь

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вятчина Любовь

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close