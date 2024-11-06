Яговкин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯговкин Василий

Яговкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яговкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Яговкина Екатерина

Рождение ребёнка
04.12.1931

Дочь: Морозова (Яговкина) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Яговкина Екатерина

Кировская область, Унинский район, д. Бабкино
Рождение ребёнка
10.11.1935

Дочь: Яговкина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Яговкина Екатерина

Смерть
Неизвестно

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