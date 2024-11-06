Яговкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яговкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Яговкина Екатерина
Рождение ребёнка
04.12.1931
Дочь: Морозова (Яговкина) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Яговкина Екатерина
Кировская область, Унинский район, д. Бабкино
Рождение ребёнка
10.11.1935
Дочь: Яговкина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Яговкина Екатерина
Смерть
Неизвестно