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Торопченов Петр Павлов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

20.08.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1834 ст.

Отец: Торопченов Павел Петров

Мать: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.08.1858 ст.

Жена: Торопченова Дарья Иоакимова

Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.

Дочь: Торопченова Анна Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.

Дочь: Торопченова Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.

Дочь: Торопченова Елена Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.

Сын: Торопченов Николай Петров

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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