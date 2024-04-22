Торопченов Петр Павлов
Место рождения
Дата рождения20.08.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1834 ст.
Отец: Торопченов Павел Петров
Мать: Прасковья Петрова
Бракосочетание
31.08.1858 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.
Дочь: Торопченова Анна Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.
Дочь: Торопченова Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.
Дочь: Торопченова Елена Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.
Сын: Торопченов Николай Петров
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Иоакимова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно