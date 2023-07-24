Зданович Раиса Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934
Отец: Зданович Иосиф Иванович
Мать: Зданович Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1959
Сын: Зданович Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Зданович Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1964
Сын: Зданович Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович