Зданович Раиса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Раиса Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934

Отец: Зданович Иосиф Иванович

Мать: Зданович Вера Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1959

Сын: Зданович Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Зданович Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1964

Сын: Зданович Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Зданович Владимир Михайлович

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