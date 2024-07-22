Клепинин Валерий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинин Валерий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955

Отец: Клепинин Леонид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепинина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Клепинин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.02.1984

Дочь: Лапханова Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.10.1988

Сын: Клепинин Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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