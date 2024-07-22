Клепинин Валерий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955
Отец: Клепинин Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Клепинин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1984
Дочь: Лапханова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1988
Сын: Клепинин Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Клепинина Любовь Петровна