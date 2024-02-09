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Никитенко Лидия Ивановна

Место рождения

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область

Дата рождения

13.04.1927

Дата смерти

03.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927

Отец: Никитенко Иван

Мать: Харитина Васильевна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белавин Аркадий Иванович

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
28.08.1956

Муж: Белавин Аркадий Иванович

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
03.04.1991
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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