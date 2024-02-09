Никитенко Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1927
Дата смерти03.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927
Отец: Никитенко Иван
Мать: Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белавин Аркадий Иванович
Бракосочетание
28.08.1956
Смерть
03.04.1991
Магадан, город Магадан, Магаданская область