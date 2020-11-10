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Билалов Фаил Нигматович

Место рождения

г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР

Дата рождения

02.11.1965

Дата смерти

10.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1943 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2020
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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