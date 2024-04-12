Некрасова (Леднева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Леднева) Антонина Михайловна

Место рождения

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

25.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1953

Отец: Леднев Михаил Кузьмич

Мать: Леднева Анна Яковлевна

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
07.02.1976

Муж: Некрасов Анатолий Федовович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.12.1976

Дочь: Некрасова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Некрасов Анатолий Федовович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.03.1983

Дочь: Некрасова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Некрасов Анатолий Федовович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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