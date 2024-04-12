Некрасова (Леднева) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.12.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1953
Отец: Леднев Михаил Кузьмич
Мать: Леднева Анна Яковлевна
Бракосочетание
07.02.1976
Рождение ребёнка
10.12.1976
Дочь: Некрасова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Некрасов Анатолий Федовович
Рождение ребёнка
20.03.1983
Дочь: Некрасова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Некрасов Анатолий Федовович