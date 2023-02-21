(Шудегов) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шудегов) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1808

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1808

Отец: Шудегов Аврам

Мать: Шудегова Евдокия

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