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(Шудегов) Степанида
(Шудегов) Степанида
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1808
Пол
Женский
Отец
Шудегов Аврам
Мать
Шудегова Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1808
Отец:
Шудегов Аврам
Мать:
Шудегова Евдокия
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