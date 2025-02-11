Сорокин Иван Фёдоров 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Иван Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Сорокин Фёдор Афанасьев1821 г.р.
Мать
Сорокина Екатерина Афанасьева1821 г.р.
Супруги
Сорокина Анна МихайловаДо 1856 г.р.
Дети
(Сорокина) Мария Иванова1871 г.р.
(Сорокина) Александра Иванова23.03.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сорокин Фёдор Афанасьев

Мать: Сорокина Екатерина Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Михайлова

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

11 семья

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сорокина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
23.03.1874

Дочь: (Сорокина) Александра Иванова

Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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