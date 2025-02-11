Сорокин Иван Фёдоров
мужской, родился 1846, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецСорокин Фёдор Афанасьев1821 г.р.
МатьСорокина Екатерина Афанасьева1821 г.р.
Супруги
Сорокина Анна МихайловаДо 1856 г.р.
Дети
(Сорокина) Мария Иванова1871 г.р.
(Сорокина) Александра Иванова23.03.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Михайлова
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сорокина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
23.03.1874
Дочь: (Сорокина) Александра Иванова
Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно