Бебко Ева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дыленя (Бебко) Федора Семеновна
Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович
Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бебко Елена Семеновна
Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович
Смерть
Неизвестно