Бебко Ева Михайловна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБебко Ева Михайловна

Бебко Ева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бебко Макар Семенович

Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дыленя (Бебко) Федора Семеновна

Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бебко Елена Семеновна

Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бебко Николай Семенович

Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бебко Михаил Семенович

Отец ребёнка: Бебко Семен Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.