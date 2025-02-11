Прасковья Герасимова
женский, родилась 1824, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Лаврентий Астафьев1829 г.р.
Дети
Домна Лаврентьева1858 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Астафьев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Домна Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Астафьев
Смерть
Неизвестно