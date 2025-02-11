Прасковья Герасимова 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Герасимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Лаврентий Астафьев1829 г.р.
Дети
Домна Лаврентьева1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Астафьев

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

36

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Домна Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Астафьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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