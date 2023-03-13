Мулина Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мулин Григорий Васильевич
Мать: Баскова Анна Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Лазарев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Лазарев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Виктор